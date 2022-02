Cette nouvelle grève est la troisième en quatre mois. Le mouvement social avait été initié le 23 septembre dernier, dans le cadre d'une renégociation avec la Métropole sur le temps de travail des agents. En accord avec la loi qui oblige à partir de janvier 2022 l'application des 35 heures dans la fonction publique territoriale, la Métropole souhaitait que les 1607 heures de temps de travail par an soient respectés au sein de cette profession. Mais mettant en avant la pénibilité du métier, les syndicats ont souhaité négocier une réduction sur le temps de travail réglementaire, comme la loi le permet.

Après un premier mouvement de grève levé en partie le 1er octobre, les syndicats avaient obtenu une réduction de 9,5% du temps de travail. Les agents travailleraient ainsi 1467 heures au lieu de 1607 heures par an. La CGT a cependant refusé de signer cet accord. Une nouvelle grève a été initiée par ce syndicat fin novembre. Celle-ci a ensuite été rejoint par FO, l'Unsa et la FSU.

Un nouvel accord a finalement été conclu, d'abord par la CGT, l'Unsa et la FSU mi-décembre avant d'être suivi une semaine plus tard par la FO. Cet accord avait confirmé une réduction de 15% sur les 1607 heures, la mise en œuvre d'un dispositif spécifique à la crise sanitaire permettant une réduction d'environ 30% du temps de travail sur la période et la "prime du dimanche" de 100 euros, objet de la nouvelle mobilisation.