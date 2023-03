Grève des éboueurs à Paris : le mouvement suspendu à partir de mercredi

Après 23 jours de grogne, la CGT de la filière déchets et assainissement a annoncé ce mardi 28 mars la suspension, à partir de mercredi, de la grève des éboueurs de Paris et du blocage des incinérateurs. "Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève (...) car nous n'avons presque plus de grévistes", reconnaît dans un communiqué la CGT-FTDNEEA qui rassemble les éboueurs, égoutiers, conducteurs de bennes de la capitale.

"C'est pour cela que nous suspendons notre mouvement de grève et de blocage à partir du mercredi 29 mars", indique le syndicat qui dit "à bientôt aux salariés toujours en grève et en lutte", car "nous allons ressurgir". "Le combat n'est pas terminé, (Emmanuel) Macron et (Elisabeth) Borne doivent retirer cette réforme et se mettre à la table des négociations", réaffirme le syndicat majoritaire dans la filière.