Grève des éboueurs : faut-il craindre des cas de leptospirose, "la maladie du rat" ?

Chez l’homme, la transmission peut être directe via un simple contact avec des animaux infectés ou par morsure, la bactérie pénétrant alors par la peau lésée ou les muqueuses (œil, bouche, nez...), d'où l'incitation à se faire vacciner dans certains secteurs. Mais cette transmission directe n'est pas la plus courante puisque dans près de 75 % des cas, "la transmission est indirecte au cours d’activités de baignade en eau douce, de pêche, ou de canotage, pratique du kayak, rafting ou canyoning", rappelle le ministère de la Santé.

Les symptômes les plus courants associés à la forme modérée de la leptospirose sont l'apparition d'une fièvre élevée, de maux de tête, de courbatures ou encore de douleurs musculaires et articulaires. Ces derniers apparaissent entre 6 et 14 jours d’incubation. La maladie peut toutefois atteindre ensuite différents organes (reins, foie, poumons, cerveau) et dans 20 % des cas conduite à une insuffisance rénale associée à des troubles neurologiques (convulsions, coma) et des hémorragies plus ou moins graves. Pour réduire la durée et la gravité de l’infection, la leptospirose se traite par antibiotiques (amoxicilline, céphalosporine et cyclines) et nécessite une hospitalisation pour les cas les plus sévères. Dans 5 à 20% des cas, la maladie peut conduire au décès du patient si elle n'est pas prise en charge à temps et entraine une septicémie, à savoir une infection généralisée de l’organisme à partir d’un seul foyer infectieux.