Éboueurs en grève : s'agit-il du métier qui subit la plus forte surmortalité ?

Quand on cherche des chiffres de même nature relatifs à la France, d'importants écueils se dressent. La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), organe du ministère du Travail, glisse à TF1info ne pas disposer de données relatives à la sous ou à la surmortalité par métier. Tout au plus dispose-t-on d'informations relatives aux accidents du travail mortels, mais celles-ci sont disponibles pour des secteurs entiers d'activité, et pas par métier précis.

Côté Insee, ce n'est guère mieux. Des données relatives à l'espérance de vie sont agrégées, mais leur champ ne nous permet pas de se focaliser sur les seuls éboueurs. La limitation porte sur des catégories socio-professionnelles, insuffisantes pour mettre en lumière le cas particulier de chaque profession. "Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers", notait ainsi l'institution en charge des statistiques en 2016.

Dans l'Hexagone, les données relatives aux seuls éboueurs manquent, ce qu'avait déjà constaté en 2020 France Info. Si la difficulté de ce métier est unanimement reconnue, il est délicat de mesurer avec précision l'impact de cette activité professionnelle sur la santé des salariés, ou d'analyser une possible surmortalité. Les chiffres les plus fiables à notre disposition sont ceux qui étudient les ouvriers, une vaste catégorie socio-professionnelle au sein de laquelle l'espérance de vie est la plus faible et qui se trouve particulièrement concernée par les questions d'accidents du travail et de pénibilité.