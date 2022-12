Grève des médecins : sont-ils réellement les moins bien payés d'Europe ?

Le chiffre, avancé depuis plusieurs années par les différents syndicats, est difficile à vérifier à cause des grandes différences des modes de rémunération entre pays. Mais il est clair que certains de nos voisins sont à envier. Au Royaume-Uni, une consultation chez un généraliste coûte entre 95 et 315 euros. Pour avoir une consultation gratuite, il faudra se rendre dans un hôpital du National Health Service (NHS). Tarif un peu moins élevé en Allemagne, où la consultation se paie tout de même 75 euros. Par contre, en Belgique, les prix sont à peine plus élevés que ceux pratiqués en France, à savoir 27 euros pour une consultation de médecin généraliste de secteur 1, sans dépassement d'honoraires, contre 25 dans notre pays. Et au niveau du continent ? D'après un rapport d'information déposé en mars dernier, "la valeur de l'acte médical d'un médecin généraliste est l'une des plus basses d'Europe". Si le Sénateur Bruno Rojouan ne détaille pas ses calculs, il appelle tout de même, dans ce rapport, à une "valorisation" de la consultation... à 30 euros ! On est loin du doublement voulu par certains syndicats.

Par ailleurs, s'appuyer sur le seul prix de la consultation est trompeur. Comme le souligne l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un rapport sur le sujet, il existe de très nombreuses variations des niveaux de rémunération d'un pays à l'autre, car toutes ne s'appuient pas sur la seule consultation. Ces divergences s'expliquent par "l'utilisation de modes de rémunération différents (par exemple, salaires, paiement à l’acte, systèmes de paiement à la performance), par le rôle de filtrage des généralistes, par des différences dans le temps de travail, et par le nombre de médecins par habitant, en particulier pour les spécialistes".