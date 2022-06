À Paris, la collecte des ordures perturbée depuis lundi par une grève des éboueurs

Seuls les quartiers gérés par les services municipaux sont concernés par cet arrêt de la collecte des ordures, nous apprend Actu.fr : il s'agit des 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e et 20e arrondissements de Paris. À l'inverse, le ramassage des poubelles dans les autres quartiers est confié à des entreprises privées, rappellent nos confrères.

Au début de la grève, la Ville a pris soin de réagir. "La collecte des ordures est perturbée aujourd'hui suite à une grève d'une partie des agents de la propreté. Leurs revendications portent notamment sur le pouvoir d'achat", a indiqué Colombe Brossel, adjointe municipale chargée de la propreté de l'espace public et des déchets, en répondant sur Twitter à des internautes s'interrogeant sur ces poubelles jonchant les trottoirs près de chez eux. Avant de rassurer les Parisiens : "Tout est mis en œuvre pour minimiser l'impact et revenir le plus rapidement possible à une situation normale."