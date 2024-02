Grève des taxis : des opérations escargot dans plusieurs villes ce lundi

Le trafic pourrait être perturbé ce lundi dans plusieurs grandes villes. À Marseille, Aix-en-Provence ou encore Strasbourg, les taxis comptent faire grève. Ils dénoncent notamment une rémunération injuste.

Après la pagaille sur les rails, les routes seront-elles touchées ? Plusieurs opérations escargot sont prévues ce lundi 19 février à travers la France. Un mouvement de contestation à l'initiative des syndicats de taxis, dont l'Union nationale des taxis, qui dénoncent une rémunération injuste et demandent le retrait de la convention passée entre leur secteur et la Caisse nationale de l'Assurance-maladie concernant le transport médical.

Les aéroports et les gares visés

Avec la hausse des prix des carburants, la profession se sent lésée et demande une plus juste rémunération. Mais ce secteur dénonce aussi un dispositif bien précis. Celui des tarifs fixés par l'Assurance-maladie sur le transport sanitaire. Pour rappel, cette convention prévoit une baisse du prix des courses lorsqu'il s'agit du transport d'un patient. Pour se faire entendre, le syndicat appelle donc à organiser des points de blocage et à multiplier les opérations escargot.

Selon la presse locale, un barrage filtrant sera par exemple installé à Aix-en-Provence et à Marseille, ou les aéroports et les gares seront visés. Dans l'est de la France, c'est l'aéroport de Strasbourg-Entzheim qui sera ciblé. Dans les Hauts-de-France, une opération escargot sera mise en place entre Laon et Soissons sur la RN2.