Grève RATP : les usagers entre agacement et résignation

Outre les huit lignes de métro totalement à l'arrêt, les RER, trams et bus sont aussi perturbés, et la situation gardait un arrière-goût de la dernière grande grève d'ampleur contre la réforme des retraites, fin 2019. "Ce matin la Ligne 3, c'est quelque chose... fermée direction Levallois jusqu'à 16h. Vive le service mini, vive la France et ses grèves", témoigne un usager sur la Toile. "Et maintenant l'enfer dans le métro parisien de 9h30 à 16h30", renchérit un second alors que certaines lignes ne sont ouvertes qu'aux heures de pointe.

"Franchement la RATP, supprimer des lignes qui desservent des hôpitaux je ne comprends pas. La grève est un droit, ok, mais se faire soigner en est un aussi !", peut-on aussi lire, tandis qu'un autre s'exaspère : "Il est 9h53 et les lampistes de la RATP ont déjà fait chier des milliers de personnes. Des lycéens et des étudiants qui veulent étudier, des salariés qui veulent aller bosser, des profs ou des infirmiers qui veulent assurer leur mission. Une honte".