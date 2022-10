Grève dans les transports : que se passe-t-il si un salarié ne peut pas aller travailler ?

Quarante-huit heures après la "Marche contre la vie chère" des partis de gauche, la CGT, en pointe dans le conflit social des raffineries, et FO notamment, appellent les salariés à faire grève et à manifester mardi 18 octobre pour les salaires et contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie.

Si cette grève nationale est interprofessionnelle, le secteur des transports est particulièrement touché. La SNCF prévoit ainsi un train sur deux en région, tandis que le trafic sera diversement perturbé à la RATP. Sans parler de la pénurie de carburant avec trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200) de TotalEnergies toujours à l'arrêt. Résultat, il vous sera peut-être difficile d'aller travailler. Mais que dit le droit dans une telle situation ?