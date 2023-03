Manifestation du 11 mars : quel parcours pour le cortège parisien ?

Dès lors, la circulation dans l'est de Paris va être compliquée. Elle sera "très fortement perturbée", prévient la préfecture de police, et "sera rétablie progressivement, en fonction de la physionomie des lieux". Un dispositif de circulation va être mis en place, et seules les personnes souhaitant se rendre à l'hôpital des Quinze-Vingts et à l'hôpital Saint-Antoine pourront emprunter un couloir protégé. Pour les autres, "il est vivement recommandé de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l'événement".