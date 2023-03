Grève du 11 mars : perturbations dans les transports, 1 million de manifestants... à quoi s'attendre samedi ?

Parallèlement, plusieurs secteurs sont engagés depuis quelques jours dans des grèves reconductibles, notamment dans les transports. Ainsi, à la SNCF, le trafic devrait rester très perturbé vendredi et ce weekend avec la moitié des TGV Inoui et Ouigo supprimés ainsi que 60% des TER. Le groupe public appelle donc les voyageurs à "annuler ou reporter leurs déplacements ce week-end". Le trafic grande vitesse sera particulièrement diminué sur les axes Nord et Atlantique avec 60% de trains supprimés tandis que sur les axes Est, Sud Est et sur le Ouigo, on comptera un train sur deux.

Du côté de la RATP, on prévoit un trafic normal dans le métro, à l’exception de quelques lignes. En revanche, le trafic sera très perturbé sur le RER A et perturbé sur le RER B. Concernant les bus et les tramways, le trafic sera normal. "La RATP présente ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de transport durant le mouvement social", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Dans le ciel, après plusieurs journées de perturbations, la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols prévus samedi et dimanche dans plusieurs aéroports, dont Paris-Orly, en raison d'une grève de contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites. Cette réduction du programme de vols concernera samedi Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux, tandis que dimanche, seuls Orly, Marseille et Toulouse seront affectés, a précisé l'administration dans un communiqué.