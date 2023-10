Grève du 13 octobre : 40% des vols annulés à Paris-Orly ce vendredi

Une journée perturbée dans les aéroports de Paris, Marseille et Beauvais. Ce vendredi, en raison d'une grève interprofessionnelle relayée par un syndicat de contrôleurs aériens, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols. Il le sera de 40% à l'aéroport de Paris-Orly, 20% à l'aéroport de Marseille-Provence et 15% à l'aéroport de Beauvais. Aussi, "en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", indique la DGAC dans un communiqué publié ce lundi.