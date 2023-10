Grève du 13 octobre : la tour Eiffel fermée ce vendredi, le musée du Louvre contraint de retarder son ouverture

Au total, 230 actions ont été annoncées en France ce vendredi après l'appel de l'intersyndicale. La CGT a annoncé 20.000 manifestants dans le cortège parisien à la mi-journée.

En plus du milieu culturel, l'aviation connaît également des perturbations ce vendredi. À l'aéroport de Paris-Orly, 40% des vols ont été annulés, et des perturbations ont été annoncées sur les lignes Transiliens, TER et Intercités.