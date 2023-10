Salaires : mobilisation loin des records de la bataille des retraites avant la conférence sociale

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi en France pour les salaires, les syndicats espérant peser sur la conférence sociale programmée lundi. Quelque 230 actions étaient programmées dans de nombreuses villes, mais les cortèges étaient loin des niveaux du printemps, où le million de manifestants avait été atteint à plusieurs reprises, selon les autorités, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

À Paris, la manifestation entre la place d'Italie et la place Vauban était de fait clairsemée. Elle a réuni 20.000 personnes, selon la CGT, alors que pendant le mouvement des retraites, le syndicat n'avait jamais recensé moins de 300.000 personnes dans la capitale. À Marseille, ils étaient 10.000 selon la CGT, 2100 selon la préfecture. À Toulouse, ils étaient entre 2000 (préfecture) et 15.000 (organisateurs). À Nantes, plusieurs milliers de personnes ont aussi défilé, tandis qu'à Rennes, ils étaient entre 3000 (CFDT) et 1770 (préfecture) et à Rouen entre 2000 (CGT) et 1300 (préfecture). À Bordeaux, les organisateurs ont compté 3500 manifestants, la préfecture 1300. Ils étaient encore entre environ 1200 (police) à Saint-Étienne et 4000 (CGT) ou entre 1300 et 2000 à Grenoble.