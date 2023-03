Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 14 mars

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce mardi 14 mars, les prévisions de trafic RATP et SNCF pour mardi, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Une contestation qui n'en finit pas non plus du côté des éboueurs, toujours mobilisés, et dont l'action est bien visible dans les rues de certaines villes. Pierre Palmade, lui, reste sous contrôle judiciaire, a tranché la justice. En Dordogne, un détenu condamné pour assassinats a pu s'évader à pied. Enfin, avant "Koh-Lanta : le feu sacré" sur TF1 ce soir, découvrez en quoi consiste la maladie d'une des candidats.