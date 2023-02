Grève du 16 janvier : des perturbations limitées dans les transports, voici les prévisions de trafic

Ainsi, la RATP prévoit un trafic "quasi normal" à "normal" sur les réseaux métro, bus et tramway. Seul le réseau RER sera "légèrement perturbé", prévient la régie des transports parisiens. Plus précisément, c'est le RER B qui sera touché, avec en moyenne 2 trains sur 3 qui circuleront. L'interconnexion sera toutefois "maintenue à Gare du Nord", précise l'entreprise dans un communiqué.

Côté Transilien SNCF, le service sera normal sur les RER A et E, ainsi que sur les lignes H, P et U. On comptera 2 trains sur 3 sur les lignes C, J et L, et 1 train sur 2 sur les lignes B, D, K, N et R.