Grève du 18 octobre : trains, métros, bus, le trafic légèrement perturbé à la RATP

Un mardi social qui s'invite dans les transports. La mobilisation sur les salaires à l'appel de plusieurs syndicats, mardi 18 octobre, se traduira par des perturbations dans les transports, selon les prévisions fournies ce dimanche, à l'avant-veille du mouvement.

Le trafic devrait être légèrement impacté en Ile-de-France, a annoncé la RATP. En cette journée de grève interprofessionnelle, le trafic sera "perturbé", a confirmé la régie. Sur le réseau RER, on comptera "en moyenne 3 trains sur 4" sur les lignes A et B. Les interconnexions seront, néanmoins, maintenues aux stations Nanterre-Préfecture (RER A) et Gare du Nord (RER B).