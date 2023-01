Grève du 19 janvier : comment se sont organisés les services d'ordre de tous les syndicats mobilisés ?

En première ligne pour éviter les échauffourées. Dans chaque cortège formé ce jeudi 19 janvier pour manifester contre la réforme des retraites, les syndicats mettent en place leurs traditionnels services d'ordre. Des SO dont le fonctionnement est opaque, tant les organisations préfèrent demeurer discrètes concernant les consignes données à leurs équipes.

En théorie, le document de dépôt de déclaration d'une manifestation indique que les organisateurs "s'engagent à prendre toutes les dispositions" pour "assurer le bon déroulement jusqu'à complète disparition". Sauf que, dans les faits, les SO l'interprètent comme une autorisation à s'équiper. Ce fut par exemple le cas en 2016, lors des rassemblements particulièrement houleux contre la loi travail. Matraques, bâtons, battes… Les SO CGT et FO avaient reconnu s'être armés "après avoir été caillassés". Dans leurs rangs, uniquement des hommes, équipés de lunettes, masques, casques, gants. Tous sont repérables par un brassard : par exemple rouge pour la CGT, violet pour Solidaires.