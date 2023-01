Coupures d'électricité lors de la grève du 19 janvier : sont-elles illégales ?

Selon la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, "le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique". Cette même loi garantie "le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité". La décision de couper l’électricité dans le cadre d'une grève peut-elle donc tomber sous le coup de la loi ?

Pour Camille Mabi, avocate en droit social chez Avoconseil, "une action menée dans le cadre juridique d'une grève confère aux salariés comme aux organisations syndicales une large protection", souligne-t-elle auprès de nos confrères du Dauphiné Libéré. "Sachant qu'un salarié ne peut être poursuivi pour son seul exercice du droit de grève, seule la commission d'une faute lourde, prouvée par l'employeur, peut justifier une sanction". La jurisprudence l'envisage "à chaque fois que les agissements commis par le salarié gréviste peuvent s’apparenter à un délit".

Selon Avoconseil, il peut s'agir d'une "entrave à la liberté du travail, séquestration des dirigeants, violences, sabotage des machines, mise en danger de la vie d’autrui". Autrement dit, il est quasiment impossible pour l'employeur, dans le cadre d'une grève, de l'imputer personnellement à des salariés non identifiables.