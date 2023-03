VIDÉO - Grève du 28 mars : comment les parcours des manifestations sont-ils choisis ?

La même chose ou presque à chaque manifestation. Bastille, République, les Invalides ou encore Opéra... les parcours des cortèges syndicaux sont bien souvent les mêmes. À Paris ce mardi 28 mars, l'intersyndicale défilera par exemple entre la place de la République et la place de la Nation. Le même itinéraire que celui emprunté le 11 mars dernier, le 11 février ou le 19 janvier, lors de la première grande journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Il faut dire que ces choix ne sont pas dus au hasard. Et pour cause, ils répondent à un cahier des charges très précis. D'abord, l'itinéraire est déterminé en fonction du nombre de manifestants attendus - entre 70.000 et 100.000 personnes dans la capitale ce mardi, selon les prévisions des services de renseignements.

Il faut donc, pour les syndicats, trouver des axes de passages suffisamment larges pour pouvoir contenir les manifestants et assez long pour le faire "tenir" dans la durée. Sachant que, dans le même temps, les organisateurs doivent veiller à ne pas tomber dans la folie des grandeurs et opter pour des axes trop larges, au risque d'obtenir des images d'un cortège clairsemé.