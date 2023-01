Grève du 31 janvier : écoles, raffineries, transports... à quelle mobilisation s'attendre ?

Dans les grandes agglomérations, le trafic sera également affecté. Ainsi à Bordeaux, la majorité des bus fonctionneront, mais une dizaine de lignes seront supprimées, sept autres seront réduites, et la fréquence des tramways sera abaissée sur trois lignes.

À Rennes, des dizaines de bus seront supprimés au départ en raison de la manifestation prévue le matin et d'autres lignes déviées. Les deux lignes de métro automatique doivent circuler normalement, selon la STAR. À Lyon, le métro sera fortement perturbé dès ce lundi soir. La ligne B sera fermée, et la circulation des lignes A et D sera réduite. Les bus et trams seront aussi touchés, notamment le T7 qui sera fermé.