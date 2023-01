Réforme des retraites : pourquoi les petites villes sont celles qui se mobilisent le plus ?

Un décalage s'expliquant notamment par l'importance dans ces communes petites et moyennes de l'emploi dans la fonction publique, dans les écoles, les hôpitaux ou encore les préfectures. Les fonctionnaires cherchent à défendre leurs avantages, et sont aussi plus prompts à manifester, grâce à un fort encadrement syndical. Par ailleurs, les ouvriers font aussi entendre leurs voix, ayant commencé à travailler très tôt. Et ils sont particulièrement nombreux dans certaines régions très mobilisées dans le cadre du mouvement social, comme le Finistère et l'Indre.

Reste à savoir si cette tendance se confirmera ce mardi 31 janvier, à l'occasion de la deuxième journée de protestation à l'appel des syndicats.