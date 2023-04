Grève du 6 avril : où en sont les blocages dans les raffineries ?

Dans la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon, en Seine-Maritime, le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit et a été reconduit jusqu'à jeudi, journée nationale de mobilisation. Les grévistes ont néanmoins accepté de signer un protocole avec la direction, qui prévoit la sortie de 43 millions de litres de carburants afin d'approvisionner les stations-services d'Ile-de-France.

Par ailleurs, le groupe pétrolier a annoncé le redémarrage le 4 avril de la production, qui avait été mise à l'arrêt le 25 mars dernier, faute de pétrole brut à raffiner en raison de la grève au terminal pétrolier du Havre. Cette raffinerie représente à elle seule 20% de la capacité de raffinage en France.

Dans la raffinerie voisine du groupe TotalEnergies, à Gonfreville-L'Orcher, la grève est reconduite également. La production est à l'arrêt depuis le 18 mars dernier et jusqu'au moins le 7 avril. Selon plusieurs syndicats, l'évolution du mouvement dépendra de l'ampleur de la 11e journée de mobilisation. Des réquisitions sont néanmoins effectives depuis le lundi 3 avril et jusqu'au 6 avril sur le site, a indiqué la CGT Chimie, confirmant implicitement une reprise des expéditions depuis cette raffinerie qui est la plus grande de France. Ces expéditions doivent approvisionner l'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire où les stations-service sont en tension.