Grève du 6 avril : transports, éducation, énergie... Les mobilisations prévues, secteur par secteur

SNCF. La SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 ainsi que 1 TER sur 2 jeudi, a annoncé le groupe public mardi. Le trafic sera donc en nette amélioration par rapport aux journées précédentes, y compris en Ile-de-France où le trafic sera quasi normal sur le RER B et où 3 trains sur 4 circuleront sur le RER A. Le trafic Intercités restera en revanche très perturbé avec seulement un quart des trains maintenus par rapport à d'habitude et aucun train de nuit. Les liaisons internationales Eurostar vers l'Angleterre et Thalys vers le Benelux seront quasi normales.

En Ile-de-France, seul le RER D restera très perturbé avec 40% des trains maintenus. Les lignes K et R du Transilien verront la moitié des trains circuler. Deux tiers du service habituel sera assuré sur les RER C et E et les lignes H, J, L et U. Enfin, les lignes N et P seront moins perturbées avec 3 trains sur 4 tandis que le service sera à peu près normal pour les trams T4, T11 et T13.

RATP. Le trafic sera "quasi normal" pour le métro et le RER à Paris jeudi, a annoncé la RATP mardi. Seules quelques lignes de métro connaîtront de légères perturbations. Le trafic sera normal à quasi normal sur les lignes 1, 2, 3bis, 6, 7, 9, 10 et 12. Sur la ligne 3, un train sur deux sera en circulation, tout comme sur la ligne 5 le matin, alors que seul un train sur trois y circulera l'après-midi. Sur la ligne 13, la RATP prévoit deux trains sur trois le matin et un train sur deux l'après-midi, alors que les métros n'y circuleront qu'entre 6h et 20h.

Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau". La mobilisation marque clairement le pas à la RATP alors que les responsables des huit principales organisations syndicales ont été reçus mercredi à Matignon par Elisabeth Borne pour tenter de trouver une issue à la crise.

Aérien. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols dans plusieurs aéroports français en régions, a annoncé mardi l'administration. Ces annulations préventives, requises quasi-quotidiennement depuis près de trois semaines, concerneront 20% des vols à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes, en raison de la grève de contrôleurs aériens. L'aéroport parisien d'Orly, qui était jusqu'ici lui aussi visé par des demandes d'annulations de vols, n'est cette fois-ci pas concerné.