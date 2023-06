Grève du 6 juin contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre ?

Les syndicats organisent ce mardi 6 juin une quatorzième journée de mobilisation, espérant une nouvelle démonstration de force, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à abroger la réforme. "Nous ne tournerons pas la page : ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations le 6 juin", soutient l'intersyndicale, qui réunit huit syndicats et cinq organisations de jeunesse, dans un communiqué. Les 250 actions prévues à travers la France devraient réunir 400.000 à 600.000 personnes. Une mobilisation loin du record atteint le 7 mars (1,28 million de participants, selon la police) mais qui reste néanmoins encore élevée. À quoi faut-il s'attendre, concrètement ? On fait le point.