Grève du 7 février : à la mi-journée, une mobilisation en baisse

Les taux de grévistes sont en baisse dans l'éducation. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 14,17% des personnels étaient en grève ce mardi, dont 14,60% dans le primaire et 13,75% dans le secondaire (collèges et lycées), avec les huit académies de la zone A déjà en vacances (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) et donc non prises en compte. Les syndicats enseignants, eux, n'ont pas donné à ce stade de chiffres de mobilisation, estimant difficile de "comparer des choses qui ne sont pas comparables", explique le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.

Le 31 janvier, le taux d'enseignants grévistes avait été de 25,92%, selon le ministère, bien en deçà des chiffres des syndicats, qui avaient comptabilisé au moins 50% de grévistes. Le taux le plus élevé pour les enseignants avait été enregistré le 19 janvier, lors de la première journée d'action, avec 42,35% dans le primaire et de 34,66% dans le secondaire, selon le ministère. À cette date, les syndicats avaient eux recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées.