Grève du 7 mars : "la France à l'arrêt", jusqu'à quand ?

Les syndicats avaient coché la date depuis près d'un mois. Ce mardi 7 mars, l'ensemble des organisations syndicales hostiles à la réforme des retraites appellent à "mettre la France à l'arrêt" pour contraindre le gouvernement à reculer. Et la mobilisation promet d'être massive : de source policière, les services de renseignements attendent entre 1,1 et 1,4 million de manifestants en France, tandis que les appels à la grève se sont multipliés ces derniers jours dans plusieurs secteurs.

Contrairement aux précédents rassemblements, la grève ne cessera pas une fois la journée de mobilisation passée. Les syndicats de la SNCF et la RATP ont d'ores et déjà appelé à une grève "reconductible", tout comme dans les raffineries, et une mobilisation à "durée illimitée" est prévue chez les chauffeurs routiers. "Nous verrons quelle sera la mobilisation du 7, les blocages qui en découleront, et la réaction du gouvernement. Mais si l'exécutif ne réagit pas, la reconductibilité du mouvement est fort probable", assure à TF1info Erwan Le Quellec, animateur de la branche des industries électriques et gazières CFDT en Lorraine.