Grève du 7 mars : des radars routiers mis hors tension par la CGT-Énergie

"On voit bien que si on ne durcit pas le mouvement, on n'est pas entendus par le gouvernement", estime un syndicaliste au micro de LCI, dans le reportage visible en tête de cet article. Thomas Bozonnet, coordinateur régional à la Fédération CGT des mines et de l'Énergie, justifie cette action : "On fait des mises en sobriété énergétique, de manière un peu aléatoire, là où c'est techniquement réalisable. On n'indique pas quels radars sont coupés, ne serait-ce que pour ne pas inciter les gens à faire des excès de vitesse."

"Du point de vue de la sécurité, je ne sais pas si c'est terrible", réagit un conducteur. Un autre poursuit : "Pourquoi couper les radars ? Je ne vois pas le rapport. Enfin si, pour nuire au gouvernement, j'imagine."