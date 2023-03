Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : TGV, métro, RER... les prévisions de trafic

Les trains internationaux sont aussi concernés. Eurostar : 2 trains sur 3. Thalys : 2 trains sur 3. Liaisons France Italie : 1 aller-retour. Liaisons France Allemagne : pas de circulation. Liaison France Suisse : 1 train sur 5. Liaison France-Espagne : pas de circulation

De son côté, la RATP prévoit "un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro" et "perturbé sur les réseaux Bus et Tramway". Seules les lignes automatisées 1 et 14 circuleront normalement. Sur la ligne 4, vous aurez 2 trains sur 3 en circulation, et 1 train sur 3 sur la ligne 6 aux heures de pointe.