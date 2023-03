Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : transports, école, énergie... à quoi s'attendre ce mardi ?

Chez les routiers, des barrages filtrants ont provoqué lundi matin ralentissements et bouchons près de Lille ou Rouen, à l'appel notamment de Force Ouvrière-UNCP. De leur côté, la SNCF et la RATP en Ile-de-France ont déjà annoncé qu'outre mardi, le trafic serait très perturbé également mercredi, tous les syndicats ayant appelé à des grèves reconductibles.

À la SNCF, la grève a commencé lundi à 19h et 80% des TGV Inoui et Ouigo sont annulés, ainsi que presque tous les Intercités, avec des liaisons internationales dégradées voire interrompues entre la France et l'Allemagne ainsi qu'entre la France et l'Espagne notamment. En Ile-de-France, sur le réseau SNCF, un train sur trois est prévu sur les RER A et B et sur les lignes ferroviaires H, K, U, contre un train sur cinq sur les RER C et D, et sur les lignes J, L, N, R. Ce sera un sur dix sur le RER E et la ligne P.

À Paris, sur le réseau RATP, deux métros sur trois en journée circuleront sur la ligne 4. Le trafic sera normal sur les seules lignes 1 et 14, qui sont automatisées. La ligne 6 sera ouverte de 5h30 à 20h avec un train sur trois en moyenne, comme la ligne 12 - un train sur quatre en heures creuses. Les autres lignes ne seront elles ouvertes qu'aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) et sur certains tronçons.

À Lille, pas de perturbation importante prévue, mais à Marseille les deux lignes de métro et une ligne de tram sur trois seront fermées, avec 85% des bus affectés par la grève. À Nice, aucun tram ne circulera.