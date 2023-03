Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 6 mars

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce lundi 6 mars, les syndicats veulent mettre "la France à l'arrêt" dès mardi 7 mars et nous expliquent comment le mouvement pourrait s'installer dans la durée. En Ukraine, la guerre qui fait rage a réduit une ville à un champ de ruines. Au 13H, c'est parti pour la 6e édition de Votre plus beau marché, nos équipes ont pu tester le pneu du futur en exclusivité, et Evelyne Dhéliat nous explique le bilan hivernal de Météo-France.

▶️ La "France à l'arrêt", ça pourrait durer ?

Les opposants à la réforme des retraites haussent le ton. L'ensemble des syndicats hostiles au projet appellent à "mettre la France à l'arrêt" ce mardi 7 mars et à des grèves reconductibles. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? TF1info a pris la température auprès de plusieurs d'entre eux, qui se disent déterminés à faire durer le mouvement.. y compris après un éventuel vote du texte.

▶️ Ukraine : les images apocalyptiques de Marinka

Un champ de ruines. C'est tout ce qu'il reste de Marinka, petite ville du Donbass, qui comptait avant l'invasion russe près de 10.000 habitants. Les images aériennes montrent un paysage apocalyptique où aucun bâtiment ne parait avoir été épargné par les bombardements.