Grève du 7 mars : entre 1,28 million et 3,5 millions de manifestants en France, "historique" selon les syndicats

Ils étaient 81.000 à battre le pavé parisien, selon la police (contre 87.000 le 31 janvier), et 700.000 (un record en la matière), selon la CGT. En région, entre 6000 et 30.000 personnes ont protesté à Nice, entre 13.000 et 23.000 à Bayonne, entre 20.500 et 55.000 à Grenoble. Avec 22.000 participants recensés par la police et 30.000 par les syndicats, Brest a dépassé le niveau établi lors de la deuxième journée de mobilisation fin janvier. La jauge a également été dépassée à Pau, où la préfecture a dénombré 15.500 manifestants et les organisateurs 22.000. À Marseille, la CGT a fait état de 245.000 manifestants (contre 205.000 le 31 janvier), soit huit fois plus que la préfecture qui en a dénombré 30.000 (contre 40.000 le 31 janvier).

Les défilés ont été globalement calmes en dépit de quelques heurts entre certains individus cagoulés et les forces de l'ordre à Paris, Nantes, ou encore à Lyon et Rennes. Dans la capitale, 22 personnes ont été interpellées, rapporte l'AFP.