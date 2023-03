Moins de grévistes, plus de blocages… Le point sur la mobilisation du 7 mars par secteur

Quant aux enseignants, un tiers d'entre eux étaient en grève ce mardi selon le ministère, contre 42,35% dans le primaire et 34,66% dans le secondaire le 19 janvier. Des chiffres que démentent les syndicats, bien qu'ils s'accordent sur une baisse de la mobilisation. Le Snuipp-FSU et Snes-FSU ont ainsi annoncé au moins 60% de grévistes dans le premier et le second degré, contre 70% dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées en janvier. Au total, d'après le syndicat L'Alternative, le pays comptabilisait 22 universités bloquées, dont celles de Nantes, Strasbourg, Nanterre, Besançon, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Grenoble, Pau, Rennes 2, Nanterre ou Paris 8. À Strasbourg, plusieurs bâtiments étaient également bloqués, selon l'université. Les personnels pouvaient y entrer, mais pas les étudiants.

Toujours dans la fonction publique, à Tourcoing, une dizaine de policiers hors service ont barré les voies d'accès à l'hôtel de police, à l'appel du syndicat Unité SGP police-FO.