Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 7 mars

▶️ Grève contre la réforme des retraites : une "mobilisation historique" ?

Les syndicats voulaient mettre la France "à l'arrêt" à l'occasion d'une sixième journée de lutte contre la réforme des retraites. Si le leader de la CFDT, Laurent Berger, a salué une "mobilisation historique", les taux de grévistes étaient moins élevés dans la majorité des secteurs, comme chez les enseignants et les cheminots, que lors de la première et plus grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le 19 janvier. En revanche, plusieurs blocages sont apparus dans le pays, à l'initiative des chauffeurs routiers, mais également de Gilets jaunes.