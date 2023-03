Réforme des retraites : les jeunes à leur tour dans la rue ce jeudi 9 mars

"Les 7 et 8 mars dans la rue et le 9 les jeunes continuent". La mobilisation ne faiblit pas contre la réforme des retraites. Après les travailleurs mardi, les femmes mercredi, les jeunes (r)entrent dans la danse ce jeudi, à l'appel de plusieurs organisations dont des syndicats étudiants (Unef, Alternative et Fage), la Voix Lycéenne, ainsi que les différentes sections jeunes des grands partis politiques de la gauche (Jeunes socialistes, Jeunes insoumis, Jeunes écologistes...).

"Le gouvernement s'obstine à vouloir imposer un projet qui va peser sur l'ensemble de la société et en particulier sur notre génération, malgré une opposition indéfectible de la population", indique le communiqué de l’Unef.