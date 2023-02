VIDÉO - Grève du 16 février : Albi, capitale d'un jour de la contestation

C’est aussi une manière de mettre en lumière la forte mobilisation de ces dernières semaines, sur les terres de Jean Jaurès. Près de 15.000 manifestants au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, soit l'équivalent d'un habitant de l'agglomération sur six.

"C'est la manifestation qui a le plus attiré de monde depuis bien longtemps sur Albi", témoigne un restaurateur. Beaucoup de fonctionnaires aussi dans les cortèges, eux qui traditionnellement se mobilisent le plus. C'est qu'à Albi, parmi les principaux employeurs figurent la mairie et le conseil départemental.