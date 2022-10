Grève du 18 octobre : participation inférieure à 6% dans l'Éducation nationale

Parmi les professionnels de l'Éducation nationale mobilisés, le mouvement est plutôt suivi au sein des collèges et des lycées plutôt que dans les écoles primaires et maternelles. Au sein du 1er degré, seuls 2,48% des enseignants sont mobilisés, contre 9,57% pour le 2nd degré. Dans le détail, la participation est estimée à 7,50% dans les collèges, à 8,67% dans les lycées généraux et techniques et à 22,94% dans les lycées professionnels.