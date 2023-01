Grève du 31 janvier : le covoiturage offert en Île-de-France

Les Franciliens se préparent à une nouvelle journée chahutée dans les transports, mardi 31 janvier, deuxième rendez-vous de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour soulager les usagers, le gestionnaire de transports Île-de-France Mobilités leur offre le covoiturage, comme elle l'avait fait à l'occasion de la première journée de grèves et de manifestations, le 19 janvier dernier. Les passagers bénéficient d'un trajet offert, tandis que la subvention des conducteurs sera gonflée.

Dans le métro parisien, seules les lignes 1 et 14 automatiques fonctionneront normalement ce mardi. Les conducteurs de métros des autres lignes assureront un métro sur deux ou un sur quatre. Certaines lignes comporteront des stations fermées et ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Les chauffeurs de bus et de tramways assureront 80% du service. À l'échelle de la région, le mouvement s'annonce suivi, empêchant la circulation des trains régionaux Transilien et RER, à raison d'un train sur trois voire un train sur dix, selon les lignes.