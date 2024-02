Elle est fermée ce lundi : pourquoi visiter la tour Eiffel risque d'être compliqué cette semaine

La tour Eiffel sera fermée "à partir de ce lundi" en raison d'une grève, annoncent les syndicats à l'AFP. Celle-ci risque de durer : visiter la "Dame de fer" dans les prochains jours pourrait être (très) compliqué.

Portes closes à la tour Eiffel. Les syndicats du monument parisien annoncent à l'AFP faire grève "à partir de ce lundi". En pleine période de vacances d'hiver, le plus célèbre des sites historiques français n'ouvrira pas ce 19 janvier, selon les deux organisations syndicales représentatives du personnel.

Toutes deux dénoncent la gestion financière du site. La CGT et FO demandent à la mairie de Paris, actionnaire majoritaire de Société d'exploitation de la Tour Eiffel (Sete), d'être "raisonnable au niveau de ses exigences financières afin d'assurer la pérennité du monument et de l'entreprise qui le gère". Elles déplorent ainsi un modèle économique "trop ambitieux et intenable" avec une "sous-évaluation des budgets travaux", couplée à une "sur-évaluation des recettes".

L'ouverture prévue mardi matin... pour l'instant

Les syndicats avaient déposé un préavis de grève, mais la direction se montrait tout de même optimiste. "L'ouverture de la tour Eiffel sera perturbée le 19 février 2024", pouvait-on lire ce lundi matin sur le site officiel de la "Dame de fer". Les visiteurs munis de billets datés sont invités à "consulter leur messagerie". À ce stade, l'ouverture est prévue pour mardi 20 février, à 9h30, mais les syndicats préviennent : la grève est "reconductible".

Ce n'est pas la première fois que la tour Eiffel est fermée à cause d'une grève. Le 27 décembre 2023, les syndicats avaient déjà déposé un préavis pour les mêmes raisons, ce qui avait entraîné la fermeture du monument en pleine période des fêtes de fin d'année. Cette fois, le mouvement pourrait durer plus longtemps.