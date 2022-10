Grève du 18 octobre : faut-il s'attendre à un mardi vraiment noir ?

En revanche, du côté des écoles, des collèges et des lycées, une question qui intéresse de nombreuses familles, aucun élément n'a été communiqué ce lundi soir permettant d'évaluer l'ampleur d'une éventuelle mobilisation des enseignants, du personnel de cantine ou d'accompagnement, bien que le mouvement soit prévu de longue date. Si bien que les parents découvriront l'état de la situation mardi, le matin même.

"C'est une journée hautement complexe, parce qu'on ne sait pas à l'avance qui va y participer ou pas, et quels sont les personnels dont on dispose pour faire fonctionner l'établissement", reconnaît dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-UNSA, syndicat national des personnels de direction, et proviseur de la cité scolaire Hector Berlioz à Vincennes, dans le Val-de-Marne.

Toutefois, la plupart des syndicats d'enseignants de lycée professionnel ont appelé à participer à la grève mardi, cette fois pour protester contre un projet de réforme voulu par Emmanuel Macron. Quant à la petite enfance, "le mouvement devrait être très suivi dans les crèches" et "il devrait aussi être très suivi chez les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles", a glissé au Parisien Baptiste Talbot, coordinateur de la CGT-Fonction publique.