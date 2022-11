Grève GRDF : des clients privés de chauffage et d'eau chaude depuis plusieurs jours

GRDF recense encore une vingtaine de sites à l'arrêt. Quinze en Île-de-France comme à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Depuis dix jours, les grévistes se relaient jour et nuit sur ce site pour bloquer les accès et empêcher les interventions. Un accord majoritaire a pourtant été signé entre la direction de GRDF et trois syndicats pour une augmentation de salaire de 2,3 %.