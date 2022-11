Grève GRDF : peut-on priver de gaz un particulier dans le cadre d’un mouvement social ?

Normalement, durant la période de la trêve hivernale - qui s’étale du 1er novembre au 31 mars -, aucune coupure de gaz ou d’électricité ne peut être réalisée, même en cas d’impayés. C’est ce que prévoit l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles. Sauf que dans ce cas de figure, ce ne sont pas des coupures de gaz à proprement parler. Il s'agit plus particulièrement de "1500 clients pour lesquels les délais de remise en service du gaz dépassent cinq jours", et qui attendent ce raccordement, par exemple après une panne ou après l'entrée dans un nouveau logement, affirme le distributeur de gaz. Ces personnes, en fonction des applications gaz les concernant, sont privées de chauffage et/ou d'eau chaude.

De son côté, Eric Gautier, coordinateur syndical CGT chez GRDF indiquait à l'AFP que "de nombreux agents sont en grève, il y a donc un certain nombre d'interventions chez des usagers qui ne peuvent pas être réalisées". Compte tenu de la densité de population, la situation est particulièrement problématique en région parisienne, "où il y a de gros filtrages qui sont réalisés par les agents en grève" et où les véhicules d'intervention "sortent au compte-gouttes", poursuit-il. Toutefois, GRDF indiquait dimanche que des équipes non grévistes ont été dépêchées "en renfort" samedi. Et pour les "cas sensibles" liés à la présence de personnes fragiles, bébés, personnes âgées ou autres, l'entreprise ajoute être "en lien avec les mairies d’arrondissement et le Médiateur de l'énergie pour pouvoir les identifier sous 48 heures".