Stations-service à sec : des restrictions de carburants dans plusieurs départements

Dans le Vaucluse comme dans le Gard, "la vente et l'achat de carburants (essence, gazole, éthanol, GPL) sont limités à 30 litres pour les véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes et à 120 litres pour les véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes", ont indiqué les deux préfectures. "La vente et l'achat de carburants (essence, gazole, éthanol, GPL) dans des récipients manuellement transportables sont interdits (notamment jerricans et bidons) sur l'ensemble du département de Vaucluse", a ajouté la préfecture, une décision similaire ayant été prise dans le Gard.