Retraites : les syndicats ne lâchent pas, une 10e journée d'action mardi 28 mars

Mobilisation contre la réforme des retraites, acte 10. À l'issue de la neuvième journée de mobilisation contre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, les syndicats unis ont annoncé ce jeudi une dixième journée de grèves et de manifestations, le mardi 28 mars.

"Alors que l'exécutif cherche à tourner la page, ce mouvement social et syndical pérenne et responsable confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme", ont-ils affirmé ce jeudi, après une mobilisation qui a réuni selon eux "plus de trois millions de manifestants" (1,089 million selon le ministère de l'Intérieur). Il s'agit d'un niveau équivalent au record du 7 mars, ce qui atteste d'un net regain de participation après l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme au Parlement et au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron au 13H de TF1 qui a hérissé ses opposants.