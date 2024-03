Éducation nationale : appel à la "grève massive" des enseignants le 2 avril contre le "choc des savoirs"

Des organisations syndicales de l’Éducation nationale appellent à la grève mardi 2 avril. Les enseignants réclament "l'abandon du Choc des savoirs" et "de vrais moyens pour l’école publique."

"Nous ne trierons pas nos élèves !" C'est le message que veulent faire passer les organisations syndicales de l’Éducation nationale, SNES-FSU et Sud, qui appellent à une "grève massive" des enseignants le 2 avril prochain contre la réforme du "choc des savoirs", un ensemble de mesures visant à élever le niveau des élèves annoncées par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Education.

"Le premier ministre Gabriel Attal a choisi d’imposer sa réforme Choc des savoirs contre l’avis de l'ensemble de la communauté éducative", dénonce notamment Sud Education dans un communiqué, en référence à la parution au JO, le 17 mars dernier, des textes relatifs au redoublement décidé désormais par les enseignants au primaire, à la mise en place de groupes en maths et français au collège, ou encore d'une classe spécifique pour les élèves qui ont échoué au brevet.

"Amplifions la mobilisation"

"Si le ministère a reculé sur l’usage du terme de 'niveau' pour parler des groupes mis en place en 6e et 5e, le cadre imposé est trop rigide et l’esprit de tri social reste dans le texte sur l’organisation des enseignements de français et de mathématiques", peut-on lire encore.

"Le modèle d’École du gouvernement du collège au lycée, vise à faire sortir de l’École publique, le plus tôt possible et à chaque étape de leur scolarité, les élèves des classes populaires", abonde le SNES-FSU au sujet de la réforme. "En trois mois, nous avons mené avec force et détermination la bataille des idées sur les groupes de niveau, rassemblant une partie de la profession et des parents d’élèves dans la mobilisation", écrit encore le syndicat qui appelle à "amplifier la mobilisation pour gagner, pour nos salaires, nos métiers et l’École publique, laïque, émancipatrice et inclusive".

Si les personnels en grève, parfois reconductible dans certains départements, réclament l'abandon du "choc des savoirs", ils "revendiquent aussi avec le soutien fort des parents d’élèves un Choc des moyens", insiste pour conclure Sud, précisant qu'"il n’est plus possible de faire vivre le service public d’éducation dans les conditions dégradées que nous connaissons".