Grève dans le secteur de la petite enfance : "On se sent maltraités"

Outre les manifestations organisées dans plusieurs de villes de France, de nombreuses crèches étaient entièrement ou partiellement fermées ce jeudi, un préavis de grève ayant été déposé. "Dans certaines structures, il arrive aussi que du personnel non gréviste sensibilise les parents via des bandeaux et des panneaux d'affichage", ajoute Véronique Escames. En écho à la mobilisation de mardi dernier, elle rappelle que dans "des professions où on est déjà pas très cher payés, certains ne peuvent pas se permettre deux jours de grève la même semaine".

C'est le cas d'Audrey, éducatrice de jeunes enfants dans une crèche municipale des Yvelines et membre du bureau du SNPPE, qui souhaitait prendre part aux deux mais a dû faire un choix. Elle a pris part à la manifestation parisienne ce jeudi, partie à la mi-journée du centre de la capitale pour prendre la direction de l'hôtel Matignon sous le mot d'ordre "La précarité c'est dégueulasse, le social c'est trop la classe". "Dans la petite enfance, on est assez noyés dans la masse, on a besoin de mobilisations représentatives du secteur comme celle d'aujourd'hui pour être un peu plus visibles", estime-t-elle. La jeune femme pointe elle aussi des conditions de travail difficiles. "On dit que pour qu'un enfant soit bien traité, il faut que les adultes qui s'occupent de lui soient bien traités, et bien nous professionnels de la petite enfance, on se sent maltraités", poursuit-elle en écho à la charte nationale de l'accueil du jeune enfant. "Au niveau de notre ergonomie par exemple, parce qu'on doit souvent faire vite et qu'on n'est pas toujours assez nombreuses, de plus en plus de collègues ont des problèmes de dos, des hernies, des tendinites à répétition".