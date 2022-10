Grève du 18 octobre : les services de renseignements redoutent une "contagion" à d'autres secteurs

Les renseignements semblent avoir vu juste. Peu après la diffusion de ce document au sein de ses services, plusieurs "branches" ont appelé de se joindre à la mobilisation du mardi 18 octobre, à l'appel de la CGT, Solidaires, FO et FSU, ainsi que les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne. Une manifestation pour "les salaires et la défense du droit de grève".

Les cheminots de la SNCF et les salariés de la RATP ont eux aussi été appelés à la grève le 18 octobre pour demander des hausses de salaires et protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. "Nous demandons aux syndicats d'organiser des assemblées générales de site le 18 et nous ne nous interdisons aucun scénario pour la conduite de l'action", a indiqué jeudi à l'AFP le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun.