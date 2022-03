Grève pour la hausse des salaires : à quoi faut-il s'attendre ce jeudi ?

La guerre pèse sur les esprits et "aplatit le débat", admet Simon Duteil, codélégué de Solidaires. Mais "cela n'efface en rien les difficultés que l'on rencontre au quotidien, avec un pouvoir d'achat de plus en plus bas face à l'inflation", tempère Céline Verzeletti, dirigeante confédérale CGT. Dans un communiqué, le syndicat "défend une augmentation générale des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus bas salaires". "Il faut également augmenter les montants des bourses destinées aux étudiants et les pensions que touchent les retraités", ajoute la CGT.

L'inflation, mesurée par l'Insee à 3,6 % sur un an en février, inquiète également. "Il est de notre responsabilité de maintenir l'agenda social dans l'actualité", affirme du secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure. "Nos démocraties ne doivent pas être anesthésiées. Elles doivent continuer de fonctionner, y compris sur le terrain social", plaide-t-il.

Absente lors des précédentes manifestations de janvier et octobre, l'Union a rejoint l'intersyndicale avec un slogan qu'elle espère mobilisateur : "Urgences salaires ! Faites le 17 (mars)". De son côté, pourtant présent lors de la dernière journée mobilisation, le 27 janvier, le syndicat Force ouvrière n'a pas répondu à l'appel à la grève.