Grève pour les salaires : la mobilisation grandit aussi dans le nucléaire

Les grèves touchent aussi les centrales nucléaires. Plusieurs d'entre elles connaissent des mouvements sociaux depuis plusieurs semaines, ce qui pourrait causer des retards dans les travaux préalables au redémarrage de certains réacteurs. Une grève à laquelle se joindra, à compter de jeudi 12 octobre, le site de Gravelines, dans le Nord.

Cette action dans la centrale la plus puissante d'Europe de l'Ouest est menée à l'appel de FO et de la CGT, via la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME-CGT). Les syndicats, déjà impliqués dans les mouvements sociaux qui touchent les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies et Esso-Exxonmobil, appellent ainsi à la "généralisation de la grève" évoquant leur "soutient" aux "travailleurs des raffineries".