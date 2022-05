Grève RATP : le mouvement étendu au RER A samedi, jour de la finale de la Ligue des champions

Cette "fan zone" doit accueillir des dizaines de milliers de supporters. Or le cours de Vincennes est principalement desservi par le RER A. De même pour le Stade de France, à Saint-Denis, relié à Paris par le RER B. Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base veulent "impacter fortement" la finale, prévue initialement à Saint-Pétersbourg et délocalisée à Paris. Les syndicats souhaitent dénoncer "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP.

Du côté de la Régie, on impute les problèmes d'effectifs de conducteurs à un taux d'échec important aux "séries", sessions de formation à la conduite du RER, fin 2021 et début 2022. Des séries supplémentaires seront donc organisées au second semestre 2022 pour remédier à la situation, propose la RATP dans un document interne. Les syndicats ont jugé la proposition insuffisante. Ils ont souligné que 34 départs en retraite étaient prévus en 2022 sur la ligne A et 22 sur la ligne B. "Les dysfonctionnements (...) perdureront tant la proposition (de la direction) est faible", soulignent-ils.